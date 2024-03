João Vinícius Ferreira Simões , de 25 anos, morto, eletrocutado durante um show no Riocentro - Foto: Redes sociais

Publicado 11/03/2024 13:20

Maricá - O estudante João Vinícius Ferreira Simões, que faleceu no último sábado (09) em um festival de música no Riocentro, morador do município, foi velado na manhã desta segunda-feira, sua família quer justiça.

Os pais do jovem afirmam que a produção não preservou o local para a realização da perícia técnica, o enterro de João Vinícius aconteceu às 11h de hoje, no Cemitério Municipal de Maricá.

Roberto, pai de João Vinícius, afirma que não deixaram ele entrar no local do acidente e que mesmo após chamar a Polícia, tentaram impedir a Polícia também de entrar.

Populares informaram que João estava molhado por conta da chuva que caiu no local e aí ele encostou em um foodtruck quando recebeu a descarga elétrica.

Os familiares afirmam que houve negligência por conta dos organizadores do evento.