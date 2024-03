Atendimentos presenciais na Casa do Consumidor - Foto: Clarildo Menezes

Atendimentos presenciais na Casa do ConsumidorFoto: Clarildo Menezes

Publicado 08/03/2024 13:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, prepara uma série de ações para marcar a Semana do Consumidor, que começa na segunda-feira (11) e vai até sexta-feira (15), data em que se comemora o Dia do Consumidor. Para este dia, está marcado o fórum ‘A Voz do Consumidor’ com Priscilla Gavilão, empreendedora e mestre em Psicologia pela UFRJ. A palestra, que integra o programa “Procon Capacita”, acontece das 14h às 17h no campus 1 da Universidade Vassouras, no Centro.

Ao longo da semana, estão previstas ações educativas junto a consumidores e também comerciantes da cidade, além da continuidade de projetos como o Procon Mirim, que acontece em três escolas da rede municipal (E.M. Mata Atlântica, no Recanto, em Itaipuaçu, E.M. Reginaldo Domingues dos Santos, em Ponta Negra, e E.M. Alfredo Nicolau, no Marquês) e o Procon Itinerante, que estará de segunda a sexta na Praça da 70, em Itaipuaçu, das 10h às 16h.

Procon Maricá

Para abrir um processo no Procon, o consumidor precisa levar identidade, CPF (original e xerox), comprovante de residência (original e xerox), documentos comprobatórios (extrato bancário, cartão de crédito, faturas de telefonia, ou/e contratos, as seis últimas faturas que comprove relação de consumo com o fornecedor/empresa), nome, CNPJ, e-mail e número de telefone da empresa reclamada e protocolo de reclamação/atendimento com a empresa.

A Secretaria de Defesa do Consumidor e o Procon-Maricá disponibilizam números para denúncia: 99961-0190 ou 96738-7962 (também WhatsApp). Vale destacar que a secretaria é o órgão responsável por articular, defender e orientar os consumidores maricaenses e também responsável por fiscalizar os comércios do município de Maricá.

O atendimento presencial pode ser feito na Casa do Consumidor, localizada na Rua Aloísio Costa e Silva nº 154, no Parque Eldorado (na região do Centro da cidade), ou na sede distrital da Prefeitura em Itaipuaçu (Rua Van Lerbergue nº 249, Jardim Atlântico Oeste).