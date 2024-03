Ivan, foragido há 4 anos - Foto: Jornal O DIA

Ivan, foragido há 4 anosFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/03/2024 11:26 | Atualizado 06/03/2024 11:27

Maricá - Um homem acusado de assassinar o filho de um Policial Militar foi preso por Policiais Civis na manhã desta quarta-feira (06).

A vítima, de 24 anos, filho de um Policial Militar de Maricá, deixou 03 filhos, o crime aconteceu no ano de 2019, e o elemento estava foragido da Justiça.

Investigações do setor de inteligência da Polícia Civil, o elemento identificado como Ivan Roberto, a prisão foi resultado de uma ação conjunta da Delegacia Antissequestro do RJ com a Polícia Civil de Minas Gerais.

O CRIME:

No dia 31/12/2019, a vítima voltava para sua casa e no meio do caminho tentou apartar uma briga, quando Ivan Roberto, armado com uma pistola, efetuou dois disparos à queima roupa.

O assassino Ivan já foi militar da brigada paraquedista.

A ação foi fruto de troca de dados de inteligência entre as duas polícias judiciárias, encerrando 4 anos de fuga do criminoso.