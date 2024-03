Torneio de vôlei de praia - Foto: Gleyson Silva

Torneio de vôlei de praiaFoto: Gleyson Silva

Publicado 05/03/2024 10:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá comemorou o 5° ano de existência da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), empresa responsável pelo esgotamento sanitário da cidade, com um torneio de vôlei de praia da Barra. O evento aconteceu no último sábado (02) e reuniu cerca de 150 pessoas, entre banhistas, moradores e colaboradores.

Ao todo, oito equipes disputaram na modalidade de quarteto misto, ou seja, compostas por homens e mulheres. "A ideia do torneio foi trazer um significado a essa comemoração que combinasse com a Sanemar, com nossa identidade. Somos um grupo de pessoas que curte esportes, todos cheios de garra e determinação", explicou Roberta Cardoso, diretora do setor técnico operacional.

Moradora do bairro, Jullyana Andrade, de 27 anos, costuma ir à praia com frequência e ficou curiosa com a movimentação durante a festividade e se aproximou. "Eu já tinha ouvido falar da Sanemar e depois que colocaram um banheiro aqui na praia, que ficou muito bom. Parabéns pela festa", declarou a jovem, que participou da aula de ritbox.

Funcionário desde o início da criação da companhia, Victor Santiago, de 30 anos, que trabalha no setor financeiro, fez uma avaliação sobre o atual momento da empresa. "Acho que a Sanemar vive seu melhor momento, pois passamos por muitos desafios até conseguirmos por em prática todo nosso planejamento. Hoje, somos ativos no município, trazendo melhorias para cidade e, o mais importante, ajudando a população de diversas formas", disse administrador.

Presidente da Companhia, Rita Rocha destacou que desde que assumiu a responsabilidade do esgotamento sanitário de Maricá, há cerca de três anos, a Sanemar trabalha ativamente para compensar o passivo de décadas no saneamento da cidade. Como resultado, há cerca de 300 km de obras em execução neste momento para implantação de rede em Ponta Negra, Jardim Atlântico Leste, Recanto e Itaipuaçu.

"São muitos os motivos para comemorar. A Sanemar nasceu de um sonho, de ver nossa Maricá evoluindo. Com acesso a saneamento para todos. O trabalho duro está em nosso DNA, e por isso já realizamos tanto em tão pouco tempo. E ainda vamos conquistar muito mais", celebrou Rita.