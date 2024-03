Alunos do Pré-Enem Popular com o professor William Campos - Foto: Reprodução

Publicado 04/03/2024 12:58 | Atualizado 04/03/2024 13:45

Maricá - Com uma história de 9 anos de tradição em aprovação e sendo reconhecido como o maior preparatório público para as universidades federais do Brasil, o Pré-Enem Popular Iara Iavelberg anuncia a abertura das inscrições gratuitas para mais uma edição revolucionária.

O preparatório conta com uma equipe consagrada no estado do Rio de Janeiro e com experiência em todas as 26 edições do ENEM desde 1998, destaca-se por sua excelência acadêmica e compromisso com a inclusão.

O projeto conta com o professor de história William Campos, que foi do Ministério da Educação e um dos responsáveis pela amoliação do ENEM em todo o Brasil de 2003 a 2006.

Fundado em 2016 por personalidades como o ex-prefeito Washington Quaquá e os professores William Campos e Fillipe Fernandes, o preparatório fez e faz história no município.

As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira, dia 04 de março, e se estenderão até o dia 31 de março.

Com aulas previstas para iniciar em 9 de abril até o resultado do SISU em janeiro de 2025, esta edição promete ser a maior e mais impactante da história.

O processo de inscrição será realizado por meio de um formulário do Google, facilitando o acesso dos interessados a essa oportunidade ímpar de preparação para o ENEM.

O preparatório oferece beneficios exclusivos, como turmas especiais, professores particulares de redação, redação quinzenal, simulados no modelo ENEM, acompanhamento pedagógico individualizado, gravações de aulas no YouTube, atendimento individualizado e personalizado da coordenação e equipe Gestora, professores altamente qualificados para tirar todas as suas dúvidas

Este ano, haverá uma convocação à participação de pais, mães e responsáveis, com palestras exclusivas para que os familiares entendam como são as provas hoje em dia e como ajudar os estudantes. Aqueles que, no ato de inscrição, não incluírem o telefone de pelo menos 1 familiar serão considerados com a matrícula incompleta e poderão ser excluídos caso o número de estudantes passe de 1050 vagas.

Do dia 01 ao dia 08 de março, haverá entrevistas pedagógicas pela primeira vez em dois pontos da cidade, onde o aluno escolherá as 3 matérias que têm mais dificuldade. As chamadas turmas 00 deverão levar 2kg de alimento não perecível para doação, além de apresentar identidade e comprovante de residência.

Com um total de 1050 vagas disponíveis, distribuídas em polos estratégicos, como o Polo centro no Colégio Carlos Magno, polo Inoã no Colégio Aniceto Elias, polo Itaipuaçu no CEPT Leonel Brizola, e o polo São José no Colégio CAIC Elomir Sílva, se houver o mínimo de 100 alunos matriculados.

O preparatório é aberto para alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, bem como para aqueles que já concluíram o ensino médio, jovens e adultos de todas as idades que desejam se preparar para o ENEM.

Link de inscrição para o PRÉ-ENEM POPULAR IARA IAVELBERG 2024:

https://forms.gle/U6iLuUTm2iXHkiiM9

Atitudes consideradas machistas, racistas, homofóbicas ou qualquer atitude preconceituosa, que se opõe à igualdade, não serão toleradas e poderão levar ao seu afastamento imediato do projeto.

Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada extraordinária rumo à realização dos seus sonhos universitários. Lembre-se: quanto mais rápido você se inscrever, melhor.