Momento da abordagem policialFoto: Jornal O DIA

Publicado 04/03/2024 13:05

Maricá - Na manhã de sábado (03) um automóvel clonado foi apreendido pela Guarda Municipal de Maricá.

Segundo informações, o veiculo Hyundai de modelo HB20 com a placa FXJ 9E41 foi identificado pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações) com duplicidade.

Os Policiais Militares da 6ª Cia foram acionados e a abordagem foi realizada e foi constatado que havia adulteração na caixa de marcha e que no documento do veículo a identificação do automóvel era outra.

O elemento foi preso e o carro apreendido.