Mosquito Aedes Aegypti - Foto: Syngenta PPM

Mosquito Aedes AegyptiFoto: Syngenta PPM

Publicado 29/02/2024 17:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia às 8h deste sábado (02) os atendimentos no polo exclusivo de atendimento à dengue do Centro, localizado na Rua Álvares de Castro, 337, em frente à sede da Prefeitura. O espaço funcionará todos os dias, das 8h às 20h, acolhendo os pacientes com sintomas da doença, que contarão com assistência médica, de enfermagem e 30 estações direcionadas à hidratação. Os atendimentos serão divididos em clínica adulta e pediátrica e, no local, não serão recebidos casos suspeitos de Covid-19.

Além disso, o distrito de Itaipuaçu receberá uma tenda para atendimentos de dengue a partir da segunda-feira (04), situada na Rua Van Lerbergue (antiga 34), próximo à Rua Elisa Vieira Veras (antiga 52), no Jardim Atlântico Central. O polo também funcionará nos sete dias da semana, das 8h às 20h, oferecendo os mesmos serviços do espaço da região central da cidade.

A partir dessa medida de fortalecimento das ações contra a dengue, é oferecido o acolhimento e tratamento necessários em locais específicos, evitando lotações nas unidades de saúde do município. Lembrando que o diagnóstico de dengue é feito com avaliação médica ou a partir da avaliação em conjunto com a realização de exames, que podem indicar um quadro clínico relacionado à doença.

Sintomas de dengue

Alguns sinais de alerta podem indicar a necessidade de atendimento médico. São eles: febre alta (a partir de 39ºC) acompanhada de dor de cabeça ou no corpo; dor atrás dos olhos; aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo; ou enjoo e vômito. Ao apresentar algum desses sintomas, é essencial que a população não pratique a automedicação e procure o quanto antes o polo de atendimento à dengue mais próximo.

É importante destacar que tosse, coriza e dor de garganta são sintomas gripais e pacientes somente com essas características não serão atendidos nos polos voltados à dengue. Nesses casos, a população deve se direcionar à sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência e, em casos mais graves, a uma das seguintes unidades de Urgência e Emergência: Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu.