Entrega de bolsas para o Passaporte UniversitárioFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 29/02/2024 10:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, promoveu nesta quarta-feira (28) a primeira cerimônia de entrega de bolsas para diversas graduações aos contemplados pelo Programa Passaporte Universitário. A solenidade, que acontece no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, no Centro, reuniu mais de mil pessoas cujas letras iniciais de seus nomes vão de ‘A a K’. Também participaram da cerimônia pais, amigos e familiares dos beneficiários. Ao todo, 2070 bolsas serão entregues para os maricaenses nos três dias de evento. Nesta quinta-feira (29/02), a partir das 18h, acontece a entrega de bolsas das iniciais de ‘L a Z’ e 70 bolsas especialmente para o curso de Medicina no mesmo local.

"Hoje é noite de comemoração, é noite de vitórias, é noite do começo para todos os novos alunos do Passaporte e precisamos novamente compreender o momento que vivemos para valorizá-lo. Estar aqui significa um futuro que vai se abrir para todos esses universitários, mas estar aqui significa também para nós, todos nós, a celebração e a comemoração de uma política pública que chegou para ficar e vai ser um legado e transformador na história de Maricá. Esse projeto é fruto de uma política pública que já é copiada por outras cidades do estado do Rio de Janeiro, porque realizamos com excelência e formamos muitos profissionais", falou o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Muito emocionada, a secretária de Ciência, Tecnologia e Formação, Adriana Costa, destacou a importância das políticas públicas.

“A nossa gestão pensa na educação como direito que a gente tem que ofertar para que cada vez mais a nossa população se desenvolva na mesma rapidez que a nossa cidade está se desenvolvendo. E foi por isso que foi criado o Passaporte Universitário. Aqui temos famílias e jovens recheados de sonhos que podem ser realizados. Quando a gente junta o sonho com o amor, a gente tem vida, e essas vidas estão aqui, estão na nossa cidade. Vamos para mais uma turma do Passaporte”, disse.

Gratidão e alegria marcam o primeiro dia

Os novos bolsistas estão classificados para 28 diferentes cursos, como Administração, Direito, Enfermagem, Odontologia e Medicina Veterinária. Marcado por muita emoção, gratidão e carinho, o evento reuniu mais alunos, acompanhantes e autoridades para mais uma linda entrega.

Para a aluna Júlia Gomes, de 22 anos, o projeto ajuda a realizar sonhos. "Foi uma oportunidade muito boa. Eu acho que principalmente pelo curso que escolhi biomedicina, foi uma realização muito grande. Uma vontade minha desde 2020, foi sendo adiada e agora estou conseguindo realizar isso", comentou a moradora de Itapeba.

Jean Santos, de 23 anos, morador de Inoã agradece a oportunidade em poder realizar mais um sonho. "Para mim é uma oportunidade única. Em nenhuma outra cidade que eu já morei, eu vi um tipo de incentivo de educação tão bom quanto esse. Na verdade, eu não vi nenhum tipo de incentivo de educação que seja a essa altura. Então, para mim é um acesso a um nível superior ao que, pelo meu próprio bolso, eu não teria condições. E a Prefeitura de Maricá concede isso pra gente, além dos outros projetos sociais. Só tenho a agradecer", disse o jovem.

Com o mesmo sentimento, Joao Pedro Mignot, de 19 anos, comentou sobre o projeto. "Para mim é muito gratificante, é uma honra ver que Maricá está fazendo isso, é muito bom vermos que a nossa cidade dá oportunidade e nos incentiva a concluir o ensino. Então eu acho que é muito gratificante para todos nós que passamos", expôs o jovem que passou para Administração.

Passaporte Universitário

O Passaporte é um programa de concessão gratuita de bolsas de estudos e qualificação para as modalidades de cursos livres, de extensão, técnicos, graduação e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu. Até o momento, 8.499 bolsas de graduação e pós-graduação foram distribuídas desde o ano de 2019, quando teve início o Programa Passaporte Universitário.

Na lista de cursos de pós-graduação estão: engenharia, gestão estratégica de negócios, administração hospitalar, entre outras especializações. Em contrapartida, as universidades credenciadas se comprometem a criar, em até cinco anos, unidades de ensino universitário na cidade. Já dentre os cursos de graduação ofertados pelo programa na Universidade Estácio de Sá, UniLaSalle, Universidade Vassouras e Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) estão Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Fisioterapia, entre outros.