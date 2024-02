Resultado da heteroidentificação para cargos de nível médio é disponibilizado pela Femar - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 29/02/2024 10:15

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar), divulgou na quarta-feira (28) o resultado final do procedimento de heteroidentificação para os empregos de nível médio do concurso. A relação pode ser acessada na edição 1562 do Jornal Oficial de Maricá (JOM), através do link https://www.marica.rj.gov.br/jom/ed-1562/ . Os candidatos convocados para esse processo concorriam às vagas reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e passaram por uma entrevista individual, de caráter eliminatório, para verificação da veracidade da autodeclaração.

No Jornal Oficial, também está disponível o resultado da análise dos recursos interpostos.

O procedimento de heteroidentificação foi realizado nos dias 29, 30 e 31/01 por uma comissão específica da Prefeitura de Maricá para esse fim, que verificou a condição declarada pelo candidato no ato de inscrição. Vale destacar que a análise considerou somente os aspectos fenotípicos dos participantes e seguiu as definições presentes no edital de convocação nº 01/2024, publicado na edição de 19/01 do JOM.

A Femar esclarece também que esse resultado não é uma convocação para a posse dos candidatos, sendo apenas uma comprovação da situação que compreende à vaga reservada.