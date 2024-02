Ônibus da EPT, o vermelinho - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2024 09:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai criar mais dois itinerários de ônibus Tarifa Zero a partir da próxima segunda-feira (04). As novas linhas E08A (Centro x Jacaroá via Amizade/via Campo) e E09A (Centro x Guaratiba via Caju/Interlagos/Rua Cento e Dez) atenderão às solicitações da população registradas nos canais de Ouvidoria da EPT e estão em consonância com as regulamentações da Secretaria Municipal de Transportes.

"É com grande satisfação que a EPT anuncia a expansão do sistema de transporte público gratuito com a implantação de mais duas linhas de ônibus Tarifa Zero, totalizando 41 linhas sob a responsabilidade da autarquia. Acreditamos que o transporte é um direito social, e um serviço essencial para o desenvolvimento da nossa cidade e estamos comprometidos em garantir o acesso universal e gratuito a todos os cidadãos", disse o presidente da EPT, Celso Haddad.

A gratuidade do transporte público em Maricá é um direito fundamental que garante o acesso à cidade e à cidadania para todos os munícipes. A EPT segue trabalhando para oferecer um serviço de transporte público eficiente, acessível e de qualidade para toda a população de Maricá.

Confira os itinerários

E08A – Centro x Jacaroá (via Amizade/via Campo):

Ida: Rodoviária – Av. Roberto Silveira – Rua Abreu Sodré – Rua Abreu Rangel – Rua Domício da Gama – Rua Padre Arlindo Vieira – Rua Clímaco Pereira – Rua Prefeito Joaquim Mendes – Rua Antônio Gomes – Rua Reginaldo G. da Fonseca – Avenida Três – Rua Prefeito Joaquim Mendes – Estrada de Jacaroá – Praça do Neném – Estrada Zilto Monteiro de Abreu – Campo do Caju.

Volta: Av. Nero da Silva Bittencourt – Rua Ovídio Souza – Estrada de Jacaroá – Rua Prefeito Joaquim Mendes – Avenida Três – Rua Reginaldo G. da Fonseca – Rua Antônio Gomes – Rua Prefeito Joaquim Mendes – Rua Soares de Souza – Rua Ari Spindola – Av. Roberto Silveira – Rodoviária.

Horários:

Saídas da Rodoviária: 06:10; 07:10; 08:10; 11:10; 12:20; 13:20; 16:20; 17:20; 18:20

Saídas do Bairro: 06:35; 07:35; 08:35; 11:35; 12:45; 13:45; 16:45; 17:45; 18:45

E09A - Centro x Guaratiba (via Caju/Interlagos/Rua Cento e Dez):

Ida: Rodoviária – Av. Roberto Silveira – Rua Abreu Sodré – Rua Abreu Rangel – Rua Domício da Gama – Rua Padre Arlindo Vieira – Rua Clímaco Pereira – Rua Prefeito Joaquim Mendes – Estrada do Jacaroá – Praça do Neném – Estrada Zilto Monteiro de Abreu – Estrada do Caju – Estrada da Gamboa – Av. Um loteamento Jardim Interlagos (sentido Ponte Preta) – Rua Cento e Dez – Av. Um (Beira da Lagoa – lado leste) – Estrada da Ponte Negra – Estrada da Lagoa - Av. Alziro Rodrigues de Moura – Av. Fabiano Ferreira dos Santos Medeiros – Rua Dois – Av. Reginaldo Zeidan – Estrada Beira da Lagoa – Rua 32 – Av. Maysa.

Volta: Av. Maysa – Rua 56 – Estrada Beira da Lagoa – Estrada da Ponte Negra – Av. Um, loteamento Jardim Interlagos (sentido Centro) – Estrada da Gamboa – Estrada do Caju – Estrada Zilto Monteiro de Abreu – Praça do Neném – Estrada do Jacaroá – Rua Prefeito Joaquim Mendes – Rua Soares de Souza – Rua Ari Spindola – Av. Roberto Silveira - Rodoviária.

Horários:

Saídas da Rodoviária: 04:00; 05:30; 07:15; 09:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00; 23:00

Saídas do Bairro: 04:30; 06:10; 07:50; 09:50; 11:50; 13:50; 15:50; 17:50; 19:50; 21:50; 23:40