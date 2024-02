Cães para adoção - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 26/02/2024 17:53

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, realizou no último domingo (25) sua primeira campanha de adoção de cães e gatos em 2024. A feira aconteceu na área externa do shopping Boulevard, no Centro, onde oito cães e nove gatos ganharam um novo lar. Antes de os bichinhos chegarem, já havia um bom número de pessoas aguardando no local.

Acompanhando de perto a ação, o secretário Fabiano Novais anunciou novidades já para o próximo mês. “Além deste evento já tradicional que fazemos sempre no terceiro domingo de cada mês, estamos programando levar a nossa feira para Itaipuaçu também em março. Ainda vamos definir data e local, mas a expectativa é que ocorra nos próximos quinze dias”, antecipou.

Campanha também acontece on-line

A campanha de doação também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h.

Além das feiras de adoção, a secretaria, em parceria com a ONG Rio Ecopet, desenvolve campanha de sustentabilidade para recolher tampinhas plásticas e lacres de alumínio e trocá-las por ração para cães e gatos de protetores cadastrados no município e animais de rua.

A iniciativa foi criada também com foco na preservação do meio ambiente e tem apoio das secretarias de Agricultura, Pecuária e Pesca e Cidade Sustentável e da autarquia de Serviços e Obras de Maricá (Somar). O objetivo é recolher, mensalmente, cerca de uma tonelada de tampinhas plásticas.