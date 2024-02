Projeto "Vem pra Orla" - Foto: Anselmo Mourão

Projeto "Vem pra Orla"Foto: Anselmo Mourão

Publicado 26/02/2024 10:40 | Atualizado 26/02/2024 10:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), lançou oficialmente neste fim de semana quatro postos do projeto “Vem Pra Orla”, que oferece estrutura com banheiros, fraldários e também guarda-volumes, tudo gratuito e com acessibilidade para os banhistas. Neste domingo (25/02) foram inaugurados os postos da Barra de Maricá, que fica na Rua 4, e o de Itaipuaçu, localizado na Avenida Benvindo Taques Horta (orla de Itaipuaçu), próximo à Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1).

Já no sábado (24/02), foram entregues os módulos de Cordeirinho, localizado na altura da Rua 92, e de Ponta Negra. Em todos, foram realizadas atividades físicas com treinos funcionais para os presentes. A iniciativa inédita no estado do Rio funciona das 9h às 17h nos fins de semana e nos feriados. Além do mais, uma equipe de educadores sanitários ficará disponível em cada um desses locais, esclarecendo dúvidas da população sobre as principais atividades da Sanemar.

Presente na inauguração deste domingo no módulo da Barra de Maricá, a presidente da Sanemar, Rita Rocha, explicou que trouxe a ideia das praias da Europa durante uma capacitação. “Lá esses serviços são pagos, mas aqui estamos trazendo de graça para nossos banhistas, algo que não existia em nosso estado”, disse.

Rocha ressaltou que avalia a possibilidade de estender o horário de funcionamento a pedido de frequentadores que utilizam o módulo desde o Carnaval. “A população abraçou esse projeto, porque entendeu que ele oferece tranquilidade a quem vem à praia. A pessoa pode guardar suas coisas aqui e utilizar o banheiro se precisar. Isso é um conforto”, avaliou.

O projetista Agostinho Luiz Guimarães, de 61 anos, utilizou o guarda-volumes para resguardar seus pertences. “Achei isso tudo de bom, acaba com o medo que muitos têm de ir à praia porque dá mais segurança e, com isso, atrai mais pessoas”, observou o morador do bairro Mumbuca.

O projeto “Vem Pra Orla” chegará às lagoas de Maricá nos próximos meses, e a primeira delas a estrutura deverá ser a orla Zé Garoto, próxima à ponte do Boqueirão.