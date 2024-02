Hospital Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Reprodução

Publicado 27/02/2024 17:05 | Atualizado 27/02/2024 19:05

Maricá - Nesta terça-feira (27) a Prefeitura de Maricá foi alvo de denúncias de corrupção que envolvem integrantes da secretaria de saúde da cidade e servidores que atuam em uma OS no Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara envolvendo também a direção do Hospital.



Nossa redação procurou a Secretaria de Comunicação social que emitiu uma nota de esclarecimento, que segue abaixo na íntegra:



Nota emitida pela Prefeitura de Maricá na íntegra:

"A Prefeitura de Maricá tem total interesse em colaborar para o esclarecimento de quaisquer denúncias que envolvam a gestão, porque o princípio dessa administração é a aplicação correta dos recursos públicos. A determinação de afastamento dos servidores será cumprida e todos os novos pedidos de informações feitos pelos órgãos de controle serão atendidos."

NOTA



Em razão da enorme quantidade de informações absolutamente equivocadas divulgadas na imprensa, a Prefeitura de Maricá tem o compromisso público de reestabelecer a verdade dos fatos sobre o contrato firmado entre a Secretaria de Saúde e a OS Gnosis.



- A operação da PF não teve como alvo o Hospital Che Guevara.



- O Hospital Che Guevara não tem e nunca teve qualquer vínculo com a OS Gnosis.



- Não é verdade que tenham ocorrido aditivos somando 151% no contrato da OS Gnosis com a atenção primária de Maricá.



- O único aditivo durante todo o contrato foi de 9,85% (em 2022), respeitando o limite da legislação de até 25%.



- Em 2020, por exemplo, o município tinha 36 equipes de saúde da família e 7 de saúde bucal. Hoje, tem 57 de saúde da família e 30 de saúde bucal.



- Com isso, também está errada a informação de que houve a contratação de 75 médicos para apenas uma unidade.



Por fim, reafirmando o compromisso com a verdade, o interesse da população e o zelo no uso dos recursos públicos e sua correta prestação de contas, todos os esclarecimentos requeridos serão feitos, bem como o cumprimento de todas as determinações judiciais.