Novos agentes da Sectran chegam em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 28/02/2024 09:20 | Atualizado 28/02/2024 09:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou nesta terça-feira (27), uma cerimônia para receber os 48 profissionais que integram a primeira turma de aprovados do último concurso promovido pela Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran). Ao todo, foram disponibilizadas 150 vagas para o cargo de agente municipal de trânsito e 4 para o cargo de analista de trânsito.

“Hoje a gente está fazendo essa solenidade para que eles possam se sentir realmente acolhidos e mostrar a importância desses agentes para o município que vão exercer a função de ordenar e fiscalizar o trânsito. Temos aqui 46 agentes e dois analistas de trânsito que vão ficar na área de projetos, para idealizar toda essa parte que a gente precisa muito, que é pensada do trânsito, sinalização horizontal, vertical, semafórica, construindo junto com os engenheiros que nós já temos na secretaria”, explicou o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção.

Coordenadora Operacional, Liana Borges, fez questão de parabenizar cada profissional, no que classificou como um dia especial pra todos que integram a Sectran.

“Vocês paqueraram a cidade de Maricá, acharam um atrativo, se empenharam com disciplina, traçaram uma meta e realizaram o sonho de passar no concurso. Seria muito fácil colocar vocês na rua e tentar fazer com que desempenhassem uma função, sem entender a filosofia que nossa equipe preza o tempo todo, que é servir ao público. Por isso, vocês estão passando por toda essa capacitação. Desde o dia 1º de fevereiro, vocês são servidores públicos. Isso ninguém vai tirar de vocês e eu tenho certeza que cada um de vocês, quando estiver na rua, vai fazer o seu melhor, exercendo o trabalho com seriedade e respeito, sem deixar a soberba subir à cabeça, declarou.

“Para mim, é uma satisfação especial estar aqui nesse evento, porque eu sou um profissional como vocês, atuo há 25 anos na área de trânsito, sempre em órgãos de fiscalização. Me motiva ver, principalmente na cidade que eu escolhi para viver, essa evolução tamanha que o órgão executivo de trânsito está almejando. Com certeza, a prioridade regida pelo código é de educar, mas temos também que ter a segurança de fiscalizar, dentro de uma linha muito sensível do abuso e da prevaricação. É importante agir com segurança”, completou o Secretário de Transportes, Douglas Paiva.

Também estiveram presentes o vereador André casquinha, representando o legislativo de Maricá e Vinicius Moro em nome da Comissão de Concursos.

Capacitação dos agentes

A capacitação dos novos profissionais que vão atuar nas ruas de Maricá conta com um curso de conhecimentos da cidade como um todo, um treinamento interno, promovido pela própria secretaria com o apoio de várias outras instituições.

Além disso, os profissionais terão que fazer cursos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran/RJ), como o de Condutor de Veículo de Emergência e de Direção Defensiva.

“Eu entendo que os operadores de trânsito que estarão na rua, são o cartão postal de Maricá. Todas as pessoas que chegam na cidade vão se deparar com eles, então é fundamental que eles conheçam o município, para que possam informar”, destacou o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção.