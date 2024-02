A moto foi levada para a 82ª DP e está a disposição do dono - Foto: Fabiano Meidna

A moto foi levada para a 82ª DP e está a disposição do donoFoto: Fabiano Meidna

Publicado 29/02/2024 12:30 | Atualizado 29/02/2024 12:31

Maricá - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta que aconteceu na manhã desta quinta-feira (29) terminou com a Polícia Militar recuperando a moto que era roubada.

O condutor da moto seguia pela Estrada de Itaipuaçu quando sofreu um acidente, ele caiu e se machucou, mesmo machucado, o homem levantou, fugiu e deixou a motocicleta lá no local.

Policiais Militares que estavam em patrulhamento de rotina, chegaram até o local do acidente e fizeram um breve levantamento do chassi do veículo constatando que a moto era roubada.

A motocicleta foi levada até a 82ª DP no Centro de Maricá e já está a disposição do proprietário. A motocicleta havia sido roubada na Região Oceânica de Niterói.