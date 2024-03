Erick Marinho com seus amigos policiais militares - Foto: Jornal O DIA

Erick Marinho com seus amigos policiais militaresFoto: Jornal O DIA

Publicado 05/03/2024 11:45 | Atualizado 05/03/2024 11:47

Maricá - Uma grande surpresa agradável, foram essas as palavras que descreveram a felicidade de um menino de seis anos que recebeu a visita de agentes da Guarda Municipal e Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM em seu aniversário na noite desta segunda-feira (04).

Erick Marinho completou seis anos de idade e desde os seus primeiros anos de vida demonstra um comportamento inspirado pela admiração pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, ele afirma que quando crescer, será um agente da lei, Erick sonha em ajudar as pessoas e prender bandidos.

Seu tema de aniversário foi todo com a decoração da PMERJ, incluindo seu bolo de aniversário.

Os pais do jovem entraram em contato com a nossa redação pedindo ajuda para que o filho receber nem que fosse por 10 minutos uma viatura da Polícia Militar e da Guarda Municipal, imediatamente entramos em contato com o Coronel Julio Veras, Secretário da Ordem Pública e com o Major Yedoo comandante da 6ª Cia que conseguiram realizar o sonho de Erick.

Quando os agentes chegaram no local de sua festinha, o menino se emocionou com a presença dos agentes e das viaturas e até prestou continência.

Um bom exemplo a ser seguido e a atitude das instituições demonstrou como é importante a interação entre Civis e as forças de segurança. Que o pequeno Erick consiga realizar na fase adulta o sonho de criança e que venham mais exemplos inspiradores como esse.