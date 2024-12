Preso por furto - Foto: Felipe Rojas

Publicado 11/12/2024 17:30 | Atualizado 11/12/2024 18:30

Maricá - Um homem foi detido nesta quarta-feira (11) após ser acusado de furtar materiais de construção em uma residência localizada na rua 66 no Jardim Atlântico Leste. A ação foi conduzida por agentes da PM, acionados via rádio pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP).

De acordo com a guarnição, populares indicaram o paradeiro do suspeito, que foi localizado nas proximidades de um posto de gasolina na Avenida 2. Questionado, o homem admitiu o furto, alegando que teria levado os materiais como pagamento por um suposto serviço prestado à vítima. No entanto, o proprietário dos materiais negou qualquer relação ou serviço realizado pelo acusado.

Durante a apuração, o suspeito revelou que havia vendido os itens em um ferro-velho na mesma região, na Rua 66, lote 09, quadra 324. O responsável pelo estabelecimento confirmou a compra e se prontificou a devolver os materiais e acompanhar a guarnição à 82ª Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

O caso foi registrado na 82ª DP, e de lá ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Niterói 76ª DP o acusado permanece à disposição da Justiça. Os materiais furtados foram recuperados e devolvidos ao proprietário.