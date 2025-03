Presos traficantes de drogas em Inoã - Foto: Jornal O Dia

Presos traficantes de drogas em InoãFoto: Jornal O Dia

Publicado 20/03/2025 09:51

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (20) Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM prenderam um bando de traficantes de drogas, 09 criminosos foram presos.

Uma operação intitulada "Força Total" com o objetivo de coibir a criminalidade na cidade, agentes do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) intensificaram o patrulhamento nas localidades do Risca Faca e no Minha Casa Minha Vida de Inoã.

Após receberem denúncias sobre atividades criminosas no bairro de Inoã, sob o Comando do Major Yeddo, as equipes foram até a Comunidade do Risca Faca, onde avistaram um grupo de elementos na prática do crime de tráfico de drogas, ao avistarem a Guarnição Policial tentaram fugir mas foram contidos pelos agentes, com eles foi encontrada uma enorme quantidade de drogas, 01 simulacro de pistola, 02 rádios transmissores, e os 09 meliantes foram presos e conduzidos até a 82ª DP no Centro da cidade.

Ainda na Operação "Força Total", na mesma manhã de hoje (20) outra equipe monitorava o Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida de Inoã e o tráfico também foi interrompido, mais 03 rádios transmissores 01 revólver, 01 motocicleta usada pelos criminosos e outra enorme quantidade de drogas foram encontradas, tudo foi apreendido e levado para a unidade policial 82ª DP.