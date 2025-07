O sucesso "Ainda Estou Aqui' faz parte da programação do fim de semana - Foto: Reprodução

Publicado 24/07/2025 12:53 | Atualizado 24/07/2025 12:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida o público de Maricá a prestigiar a programação do Cine Henfil entre os dias 25 a 27 de julho. O cinema público se despede da Mostra Grande Otelo com grandes sucessos do cinema nacional.

A Mostra encerra neste domingo (27), mas ainda reserva um fim de semana repleto de filmes especiais. Entre os destaques da programação estão os filmes: Ainda Estou Aqui, Othelo, O Grande, Luiz Melodia – No Coração do Brasil, 3 Obás de Xangô, Milton Bituca Nascimento, O Dia Que Te Conheci e Assexybilidade.

Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP), em parceria com a Prefeitura de Maricá. Localizado na Rua Alferes Gomes, no Centro, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, incluindo assentos acessíveis, e conta com equipamentos cinematográficos de última geração.

Confira a programação:



Dia 25/07 (sexta-feira)

19h – Ainda Estou Aqui:

Ainda Estou Aqui é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher casada com um importante político muda drasticamente após o desaparecimento dele, capturado pelo regime militar. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A obra é um tributo à força de Eunice Paiva.

Classificação: 14 anos



Dia 26/07 (sábado)

15h - Othelo, O Grande:

Longa-metragem documental dirigido por Lucas H. Rossi e produzido por Ailton Franco conta a história do ator e comediante Sebastião Bernandes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo.

Classificação: Livre



17h - Luiz Melodia – No Coração do Brasil

Luiz Melodia - No Coração do Brasil é um documentário que busca celebrar a vida e obra do cantor e compositor brasileiro Luiz Melodia.

Classificação: Livre



19h - 3 Obás de Xangô:

Os 3 Obás de Xangô, do diretor Sergio Machado, é um documentário que aborda a icônica amizade incrível entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé. Essa obra tem a pretensão de levar para dentro desse universo mágico e mostrar como a união desses três gênios ajudou a construir a identidade da Bahia como é conhecida hoje em dia.

Classificação: Livre



Dia 27/07 (domingo)

15h – Milton Bituca Nascimento:

O documentário acompanha a emocionante turnê de despedida de uma das maiores lendas vivas da música brasileira, o Milton Nascimento. As cenas envolvem o público e mostram a conexão presente entre os espectadores e o artista.

Classificação: Livre



17h – O Dia Que Te Conheci:

Todos os dias, Zeca tenta levantar cedinho para pegar o ônibus e chegar, uma hora e meia depois, na escola da cidade vizinha, onde trabalha como bibliotecário. Acordar cedo anda cada vez mais difícil, mas agora, sua rotina está prestes a ser interrompida quando ele descobre através de Luisa que será demitido.

Classificação: 12 anos



19h – Assexybilidade:

Documentário que mostra as histórias de pessoas com deficiência acerca de temas como sexualidade e pluraridade para desmistificar o tabu do sexo nessa comunidade.

Classificação: 16 anos