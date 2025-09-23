Ação de prevenção contra o HIV acontece nesta quarta-feiraFoto: Marcos Fabrício
Através da ação da Vigilância em Saúde do município, é ampliado o acesso a esse importante método de prevenção ao HIV e estimulado o cuidado em saúde de forma integral, aproximando a população das estratégias de prevenção e diagnóstico precoce das IST.
O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou a relevância da mobilização no distrito de Itaipuaçu.
“Essa é mais uma iniciativa para reforçar a importância da prevenção ao HIV e ampliar o diálogo com a população sobre o tema. A PrEP é um método preventivo essencial ao HIV e estamos comprometidos em garantir cuidado integral e acolhimento para todos”, afirmou.
A superintendente de Vigilância em Saúde do município, Daniella Bittencourt, ressaltou o papel das ações extramuros.
“Levar informação e serviços para além das unidades de saúde é essencial para ampliar o alcance da prevenção e facilitar o acesso ao diagnóstico de doenças, como as IST. Estamos empenhados para qualificar esse cuidado continuamente em Maricá”, explicou.
Já a coordenadora do Programa de IST, HIV e Hepatites Virais, Danielle Magalhães, reforçou o convite à população para participar da iniciativa em Itaipuaçu.
“O evento PrEP extramuros é um momento de cuidado coletivo. A prevenção é uma ferramenta poderosa e queremos que cada morador se sinta parte dessa corrente pela vida e pela saúde”, destacou.
