Material apreendido com a duplaFoto; Jornal O DIA

Maricá - Policiais militares do RAS da 6ª Companhia apreenderam rádios comunicadores, celulares e uma pequena quantidade de erva seca, aparentando ser maconha, durante uma ação de rotina nesta terça-feira (14), em Itaipuaçu.
De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento pela Avenida Monsenhor Emerson de Negreiro, quando os agentes tiveram a atenção voltada para dois homens em atitude suspeita. A dupla foi abordada, e com eles foram encontrados dois radiocomunicadores, dois celulares e uma pequena porção de entorpecente.
Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Maricá (82ª DP), onde prestaram depoimento e foram liberados após serem ouvidos.
A Polícia Militar segue intensificando as ações de patrulhamento na região, com foco na prevenção de crimes e no combate ao tráfico de drogas e à comunicação ilegal entre criminosos.