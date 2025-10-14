Material apreendido com a duplaFoto; Jornal O DIA
Suspeitos são detidos com rádios comunicadores e drogas durante patrulhamento em Itaipuaçu
Policiais militares do RAS da 6ª Companhia apreenderam rádios comunicadores, celulares e uma quantidade de maconha
Aldeia Céu Azul no Espraiado recebe a visita de juízes federais e do trabalho
Magistrados são alunos de curso de Direitos Indígenas e conheceram a arte Guarani, a rotina na comunidade e aprenderam sobre a relação da prefeitura com o povoado
Mestre Vitinho reforça a União de Maricá como presidente da bateria
Comandante da bateria da Portela, ele assume cargo de honra na escola visando 2026; Paulinho Steves segue como mestre
Prefeitura de Maricá e Banco Mumbuca fazem força-tarefa para tirar dúvidas sobre novo aplicativo
Agentes percorreram médios e grandes estabelecimentos na cidade um dia depois do início pagamento de mais de 16 milhões a beneficiários de programas sociais
Polícia Militar distribui alegria pelas ruas de Maricá
Os agentes da 6ª Cia levaram brinquedos e carinho às crianças em comemoração ao Dia das Crianças
Prefeitura de Maricá promove festas pelo Dia das Crianças no fim de semana
São quatro pontos com brincadeiras e diversão: Santa Paula, Bairro da Amizade e os dois conjuntos 'Minha Casa, Minha Vida' em Inoã e Itaipuaçu
