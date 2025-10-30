Unidade de Saúde da Família - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 30/10/2025 09:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nos dias 8 e de novembro, a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2025, voltada à imunização gratuita de cães e gatos saudáveis a partir dos três meses de idade. A ação acontecerá das 9h às 17h, abrangendo toda a cidade — o primeiro sábado contemplará os distritos Centro e Ponta Negra, enquanto o segundo atenderá Inoã e Itaipuaçu.

Para vacinar os pets, os tutores devem comparecer aos locais da campanha levando cães com coleira, guia e focinheira (quando necessário) e gatos em caixas de transporte, garantindo a segurança coletiva. É importante lembrar que fêmeas em estado gestacional não poderão ser vacinadas.

A atividade integra as estratégias da Vigilância em Saúde para prevenir a raiva — uma doença grave que pode afetar tanto os animais quanto os seres humanos. A vacinação anual é a forma mais eficaz de evitar o contágio e interromper o ciclo de transmissão.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou a importância da campanha para a proteção coletiva e o bem-estar dos pets.

“A campanha representa uma importante ação de saúde pública. Além de proteger nossos animais de estimação, a vacinação antirrábica contribui diretamente para o controle da doença em toda a cidade, garantindo segurança também aos seres humanos. Convidamos todos a participarem dessa ação essencial em toda a cidade”, afirmou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, reforçou a importância da mobilização da população para o sucesso da iniciativa.

“A adesão dos tutores à vacinação antirrábica animal é essencial. A raiva é uma zoonose fatal, mas prevenível com a vacina. Por isso, pedimos que todos levem seus cães e gatos aos postos, contribuindo para promover o bem-estar integral dos pets”, garantiu.

O coordenador de Vigilância Ambiental, Ronald Marques, destacou que o trabalho conjunto entre as equipes é fundamental para o sucesso da campanha.

“Nossas equipes estarão distribuídas estrategicamente por todo o município para garantir o maior alcance possível da vacinação. A meta é proteger a população animal e, consequentemente, toda a comunidade, mantendo Maricá livre da raiva”, enfatizou.

Postos de Vacinação Antirrábica Animal

08/11 – Distritos Centro e Ponta Negra

Das 9h às 17h

1. USF Central – Rua Clímaco Pereira, 241 – Centro

2. CEPT Prof. Zilca Lopes da Fontoura – Rua Barão de Inoã, 137 – Centro

3. Garagem da Frota (ao lado do Natinho) – Rua Albatroz – Itapeba

4. Parque de Exposições do Caju – Rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, 7 – Caju

5. USF Bairro da Amizade – Rua 53, Lt 31, Qd 91 – Bairro da Amizade

6. USF ACS Nathan Figueiredo (Saco das Flores) - Rua 75 (esquina com a Rua 73), Boqueirão

7. Escola Municipal Barra de Zacarias – Rua dos Pescadores – Zacarias

8. Associação de Pescadores de Zacarias – Rua Marilene Rangel da Cruz Vieira – Zacarias

9. Escola Municipal João S. Bezerra – Praça Ana Ferreira, 01 – Divinéa

10. USF Guaratiba – Estrada Beira da Lagoa, s/nº – Guaratiba

11. USF Bambuí – Avenida do Contorno, s/nº – Bambuí

12. Escola Municipal Antônio Rufino de Souza Filho – Estrada da Gamboa, s/nº – Caju

13. USF Cordeirinho – Rua 9, Qd 15 – Cordeirinho

14. USF Ponta Negra – Estrada Um, s/nº – Ponta Negra (próx. à Ponte Senador Paulo Duque)

15. Escola Municipal Amanda Pena – Estrada de Ponta Negra, 118 – Ponta Negra

16. USF Espraiado – Rua Gualberto Batista de Macedo – Espraiado

17. CEIM Luciana Peixoto de Oliveira (Tia Lu) – Rua Babaçu, s/nº – Condado de Maricá

18. Escola Municipal Alfredo Nicolau – Rua Visconde de Itaúna, Qd 17 – Marquês

19. Colégio Estadual Domício da Gama – Av. Roberto Silveira, 1138 – Flamengo

20. Território do Futuro (Passaporte Universitário) – Av. Roberto Silveira, 1978 – Flamengo

21. Escola Municipal Benvindo Taques Horta – Rua José Fortes da Silva, s/nº – Ubatiba

22. USF Mumbuca – Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº – Mumbuca

23. Escola Municipal Antônio Lopes da Fontoura – Av. Portinari, s/nº – Itapeba

24. Escola Estadual Profª Cacilda Silva – Rua Ivone dos Santos Cardoso, s/nº – Itapeba

25. USF Retiro – Estrada do Retiro, s/nº – Retiro

26. USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº – Ponta Grossa

27. CAIC Municipal Elomir Silva – Av. Guarujá, Km 22 – Marine

28. USF São José II – Estrada da Cachoeira, s/nº – São José do Imbassaí

29. JIM Tia Nininha – Rua Oito, s/nº – Loteamento Manu Manuela

30. Escola Municipal Professora Romilda dos Santos – Rua dos Quintanilhas, 438 – Pedreiras

Volantes:

* Escola Municipal Dilza Sá Rego – Estrada de Jaconé, s/nº – Jaconé (09h às 12h)

* Figueira Rações – Estrada de Ponta Negra, Vale da Figueira, s/nº (13h às 17h)

* Escola Municipal Alcebíades Afonso Viana – Rua Ernestina Oliveira Viana, s/nº – Cachoeiras (09h às 12h)

* Escola Municipal de Pindobas – Estrada de Pindobas, 69 – Pindobas (13h às 17h)

* Escola Municipal Brasilina Coutinho – Estrada Comandante Celso, s/nº – Lagarto (09h às 12h)

* Escola Municipal João P. Machado – Rod. Amaral Peixoto, Km 38 – Manoel Ribeiro (13h às 17h)

* Refúgio de Vida Silvestre de Maricá (REVIS) – Estrada do Espraiado, s/nº – Espraiado (09h às 12h)

15/11 – Distritos Inoã e Itaipuaçu

Das 9h às 17h

34. Escola Municipalizada Inoã – Rod. Ernani do Amaral Peixoto, Km 17 – Inoã

35. USF Chácara de Inoã – Rod. Amaral Peixoto, Km 16 – Inoã

36. Escola Municipal Aniceto Elias – Rua Leonardo José Antunes, s/nº – Inoã

37. USF Inoã II – Rod. Amaral Peixoto, Km 14 – Inoã

38. Escola Municipal Ministro Luís Sparano – Rod. Amaral Peixoto, Km 13 – Praça Julho Bezerra – Calaboca – Inoã

39. Escola Municipal Osdewaldo M. da Matta – Estrada de Cassorotiba, s/nº – Cassorotiba

40. CEPT Leonel de Moura Brizola – Av. Dois – Itaipuaçu

41. Escola Municipal Rita Cartaxo – Rua Guarani, s/nº – Itaocaia Valley

42. Base Descentralizada SAMU – Av. Carlos Marighella, 8385 – Itaipuaçu

43. USF São Bento da Lagoa – Rua Alcides Francisco da Cruz, s/nº – Praia de Itaipuaçu

44. USF Recanto – Rua Domingos Mônioca Barbosa – Recanto

45. Colégio Nossa Senhora da Penha – Av. Jardel Filho, 22 – Itaipuaçu

46. USF Barroco – Rua Getúlio Vargas, Lt 13, Qd 04 – Itaipuaçu

47. USF Jardim Atlântico – Rua 36, Lt 1, Qd 206 – Itaipuaçu

48. Escola Municipal Marquês de Maricá – Rua Douglas Marques Rienti, s/nº – Itaipuaçu

49. Volantes:

* Condomínio Santa Paula I – (09h às 12h)

* Condomínio Santa Paula II – Estrada de Cassorotiba, s/nº – Cassorotiba (13h às 17h)

50. Escola Municipal Prof. Osvaldo Rodrigues – Estrada dos Cajueiros – Itaipuaçu

51. USF Carlos Marighella – Rua Áustria, s/nº – Condomínio MCMV Itaipuaçu