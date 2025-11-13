Os ensaios de rua da União de Maricá começam às 20 horas desta sexta-feira (14) - Foto: Leandro Andrade

Publicado 13/11/2025 10:28 | Atualizado 13/11/2025 10:57

Maricá - A União de Maricá segue firme em sua preparação para o Carnaval 2026. Após semanas de ensaios de canto realizados na quadra, a escola inicia uma nova etapa de seu planejamento com o início dos ensaios de rua nesta sexta-feira (14), às 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, localizada na Rua Abreu Rangel, no Centro de Maricá.

Os treinos de canto e evolução, fundamentais para o desempenho no desfile, fazem parte de um cronograma cuidadosamente elaborado pela direção de carnaval e harmonia da agremiação. Segundo o diretor de carnaval Wilsinho Alves, essa etapa marca um momento importante da preparação da escola.

“As últimas semanas foram muito produtivas, com ensaios de canto intensos na quadra. Agora, levamos essa energia para a rua, onde o componente já começa a sentir o clima do desfile. Essa fase é fundamental para acertar detalhes de harmonia, evolução e integração entre os segmentos. Seguimos o nosso planejamento com foco total em fazer um grande Carnaval em 2026”, destacou Wilsinho.

No próximo ano, a União de Maricá apresentará o enredo “Berenguendéns e Balagandãns”, de autoria do carnavalesco Leandro Vieira. A escola será a sexta a desfilar no sábado, 14 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro.

