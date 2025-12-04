Foragido presoFoto: Jornal O DIA
Diante da gravidade dos crimes atribuídos ao suspeito, os policiais conduziram a ação com cautela, temendo possível reação. Apesar da tensão inicial, o homem não resistiu e foi detido no local.
O elemento foi levado para a 82ª DP onde o caso foi registrado, em seguida ele foi transferido a 76ª DP, Central de Flagrantes, em Niteroí.
RJ-106 segue com fiscalização reforçada
A Polícia Militar informou que seguirá intensificando operações na rodovia, que é frequentemente utilizada por criminosos como rota de passagem. A região do Calaboca, onde a prisão ocorreu, é considerada estratégica pelo volume de ocorrências registradas.
