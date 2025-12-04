Foragido preso - Foto: Jornal O DIA

Publicado 04/12/2025 11:33

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) prenderam um foragido da Justiça na Rodovia Amaral Peixoto no início da noite desta quarta-feira (03), o caso aconteceu próximo à passarela do Calaboca.

Segundo informações, a equipe realizava uma ação de fiscalização quando desconfiou de um Hyundai i30 prata com dois ocupantes. Durante a abordagem, os agentes descobriram que um dos homens tinha mandado de prisão preventiva em aberto por crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo.



Diante da gravidade dos crimes atribuídos ao suspeito, os policiais conduziram a ação com cautela, temendo possível reação. Apesar da tensão inicial, o homem não resistiu e foi detido no local.



O elemento foi levado para a 82ª DP onde o caso foi registrado, em seguida ele foi transferido a 76ª DP, Central de Flagrantes, em Niteroí.



RJ-106 segue com fiscalização reforçada



A Polícia Militar informou que seguirá intensificando operações na rodovia, que é frequentemente utilizada por criminosos como rota de passagem. A região do Calaboca, onde a prisão ocorreu, é considerada estratégica pelo volume de ocorrências registradas.





