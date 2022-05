Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões no próximo sábado - Reprodução/ Internet

Publicado 25/05/2022 22:08 | Atualizado 25/05/2022 22:14

Rio - Ninguém acertou as dezenas do sorteio 2.484 da Mega-Sena, nesta quarta-feira (25). A expectativa agora é de que o prêmio fique acumulado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, no sábado (28). As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal foram: 11-14-36-41-54-59.

O rateio apontou que 121 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma delas vai receber R$ 45.019,83. Já os 7.558 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 1.029,63, cada.

Para quem quiser tentar a sorte, as apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do do sábado (28), nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O valor mínimo para participar do sorteio é de R$ 4,50.