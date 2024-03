Publicado 11/03/2024 13:56 | Atualizado 11/03/2024 13:57

Os moradores de Mendes afetados pela chuva no final de fevereiro já podem requerer o Cartão Recomeçar, benefício do governo estadual destinado para pessoas de baixa renda atingidas direta ou indiretamente por desastres naturais. O benefício é concedido em parcela única no valor de R$ 3 mil e deve ser usado para compra de materiais de construção, eletrodomésticos e mobiliário.

Para ser elegível, é necessário ter renda mínima de até meio salário mínimo per capita ou renda total de três salários mínimos; família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico); e laudo da Defesa Civil de Mendes. Sobre este último requisito, no entanto, há uma ressalva. Dada a urgência, o laudo não precisa ser entregue neste primeiro momento. A inscrição termina no próximo dia 18 e deve ser feita em um dos pontos abaixo:

Local: Cras 1

Endereço: Rua Estela Rudge, s/n, Oscar Rudge

Telefone: (24) 98857-4366

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Local: Cras 2

Endereço: Estrada Prefeito Rubens José de Macedo, n° 5010, Martins Costa

Telefone: (24) 98857-2119

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Local: Cras Polo

Endereço: Servidão Joaquim Pereira da Costa, n° 8, casa 1, Ponte do Rocha

Telefone: Não tem

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Local: Cras 4

Endereço: Rua Falcão Dias, n° 32, Humberto Antunes

Telefone: Não informado

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



Local: Ciep 188 - Observatório

Endereço: Rua Alberto Torres, s/n, Centro

Telefone: Não tem

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h