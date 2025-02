Publicado 13/02/2025 15:09

Na última terça (11), policiais civis da 97ª Delegacia de Polícia de Mendes, com apoio da Polícia Militar, prenderam, em flagrante, um homem por posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no bairro Santa Rosa.

Após desconfiarem do homem, os agentes o abordaram em frente a uma residência. De acordo com os policiais civis, o morador autorizou a entrada dos policiais para averiguação. No local, foram encontrados três aves sem registro e um revólver calibre 38 com nove munições intactas.