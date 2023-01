Intervenção da Águas do Rio vai regularizar o abastecimento para mais de 700 pessoas no bairro Jacutinga - Divulgação

Publicado 03/01/2023 22:55 | Atualizado 03/01/2023 23:55

Uma intervenção da Águas do Rio vai regularizar o abastecimento para mais de 700 pessoas no bairro Jacutinga, em Mesquita. Obras estão sendo executadas pelos profissionais do Programa Vem Com a Gente (VCG), que trabalham na extensão de rede de 1,7 km.



Alessandro da Silva, de 32 anos, mora no bairro desde que nasceu. O sonho de ter água potável na torneira, parecia distante para o autônomo, mas hoje é uma realidade bem próxima.



“Vi a movimentação da Águas do Rio e fiquei na expectativa deles passarem aqui em casa. Para quem sempre teve água é até difícil de entender, mas para nós que vivemos sem saber quando a água vai cair na torneira, é complicado realizar tarefas simples, como cuidar das crianças e até lavar roupa”, contou.



Mesquitense Alessandro da Silva, de 32 anos Divulgação

Além da regularidade no abastecimento, as ações do VCG são importantes para levar mais dignidade aos moradores. Através do cadastro da concessionária, a população consegue ter acesso ao comprovante de residência, documento essencial para realização de negociações cotidianas.



“Em Jacutinga, nossos profissionais estão indo de porta em porta para realizar o cadastro dos moradores, sem burocracia e com agilidade para garantir o acesso ao serviço de forma regular”, explicou Wallas Rangel, coordenador do VCG, que atua em Nova Iguaçu e em outros municípios da Baixada.