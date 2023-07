Projeto Convive com um Autista realiza o 2º Espaço Literário - Divulgação

Publicado 04/07/2023 22:54

Em Mesquita, o Projeto Convive com um Autista realizou o 2° encontro do Espaço Literário.

Uma vez por mês é realizado o encontro literário, com interatividade e brincadeiras lúdicas para as crianças. Os livros ficam disponíveis para empréstimos de até 30 dias no CRAS Santa Terezinha. Para isso, basta assinar o termo de responsabilidade e escolher um exemplar.

Amanda de Oliveira, de 29 anos, tem um filho de quatro anos dentro do espectro autista e participou da ação. “Fui muito acolhida pelo projeto. Aqui, o tratamento não é só para as crianças, é para a família também. Esse encontro literário, assim como as outras ações realizadas, tem sido de grande importância nas nossas vidas”, declara a moradora do bairro da Coreia.

O Espaço Convive serve como suporte e assistência para famílias do espectro autista. Lá, são oferecidas diversas atividades, como natação e rodas de conversa. Também é de iniciativa do equipamento a Feira das Mães de Autistas Empreendedoras e o próprio Espaço Literário.

O local funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, na Avenida Doutor Manuel Duarte 1426, em Santa Terezinha.