Mesquita participa da Campanha Nacional de MultivacinaçãoDivulgação

Publicado 02/09/2023 06:54 | Atualizado 02/09/2023 07:55

Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação será realizado neste sábado (2), em Mesquita, beneficiando os responsáveis que, em função do trabalho ou outras agendas, não conseguem levar suas crianças aos postos de vacinação. A campanha foca na atualização das cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes com idades até 15 anos.

Na Multivacinação, estão disponíveis 19 vacinas, sendo elas: BCG, Hepatite A, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada Vip, Pólio Atenuada VOPb, Rotavírus Oral, Pneumo 10, Meningo C, Meningo ACWY, Febre Amarela, Tríplice Viral, Varicela, DTP, HPV, Dupla Adulto, DTPA Adulto, Influenza e Covid 19.



“A campanha vai até o dia 15 de setembro, mas nem todo mundo consegue participar durante a semana. Historicamente, o Dia D é sempre uma data com bastante participação da população, principalmente daqueles que trabalham em outras cidades ou que não conseguem conciliar o horário de vacinação com os afazeres pessoais e os horários de aula das crianças e adolescentes”, explicou Sabrina Louroza, coordenadora de Imunização da Saúde de Mesquita.



A Secretaria Municipal de Saúde solicita a apresentação do cartão de vacinação e o cartão do SUS ou o CPF da criança no ato do atendimento.



Doze unidades de Mesquita estarão vacinando das 8h às 17h no Dia D.



•Clínica da Família Cosmorama – Avenida Baronesa de Mesquita, s/nº, no Cosmorama.

•Clínica da Família Walter Borges – Rua Inácio Serra s/nº, na Chatuba.

•Clínica da Família Banco de Areia – Avenida Governador Celso Peçanha, 1.350, no Banco de Areia.

•Clínica da Família França Leite – Rua Coronel França Leite 732, na Chatuba.

•Clínica da Família Dr. Jorge Campos – Funcionando na Igreja Batista Boas Novas, na Rua Sergipe 746, na Coréia.

•Clínica da Família Jacutinga – Funcionando em um galpão de instalação provisório, localizado na Rua Tamaru 460, na Jacutinga.

•Clínica da Família Juscelino – Rua Getúlio de Moura 3.120, em Juscelino.

•Clínica da Família Edson Passos – Avenida Castelo Banco, s/nº, em Edson Passos.

•Clínica da Família BNH – Avenida das Oliveiras 355, no BNH.

•ESF Maria Cristina – Rua Hermelinda 190, em Rocha Sobrinho.

•UBS Vila Norma – Rua Célio de Azevedo 219, em Vila Norma.

•Centro de Vigilância em Saúde Paraná – Rua Paraná 557, no Centro.