Mesquita realiza primeiro Seminário Municipal de Gestão de ResíduosDivulgação/ PMM

Publicado 14/12/2023 13:24

“Hoje, quando falamos em plano, não é só para cumprir metas, mas sim trazer mais qualidade de vida para os moradores da cidade”, defendeu Rholmer Louzada Junior, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.



Na ocasião, foram abordados assuntos como programas de educação ambiental, parcerias de escolas e CRAS com o Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária, limpeza urbana, descartes irregulares de entulho e outros.



O Plano de Gestão de Resíduos é uma das metas do Plano Municipal de Saneamento. Para ter ações mais eficazes, com base na vivência do morador, a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos está realizando uma consulta de opinião pública. O munícipe pode responder através do link