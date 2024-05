PM de Mesquita apreendeu material do tráfico na Chatuba - Reprodução

PM de Mesquita apreendeu material do tráfico na Chatuba Reprodução

Publicado 28/05/2024 23:54

Mesquita – Dois suspeitos de participação no tráfico de drogas foram presos por Policiais Militares do 20º BPM (Mesquita) na região conhecida como Quinze, na comunidade da Chatuba, em Mesquita.

Segundo dados da ocorrência, agentes conseguiram apreender farta quantidade de produtos ilícitos: um rádio comunicador, 131 cápsulas de cocaína, 25 tabletes de maconha e 684 pedras de crack.



A operação contou com a participação da Guarnição do Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO) e do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da Chatuba.



Os dois indivíduos presos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encaminhados para a delegacia.