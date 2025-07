Cerimônia foi realizada no Centro Cultural Mister Watkins e celebrou a conclusão dos oito cursos gratuitos - Luiz Dumas/ PMM

Publicado 24/07/2025 09:02

Mesquita - O Núcleo de Atendimento de Medidas de Mesquita realizou a cerimônia de formatura de 60 alunos que concluíram os cursos profissionalizantes oferecidos no espaço: Barbearia, Biscuit, Confeitaria, Cuidador de Idosos, Design de Unhas, Inglês, Panificação e Telemarketing, que contaram com aulas teóricas que totalizaram 160h de aprendizado, mais as aulas práticas que, de acordo com a área da formação, variaram entre 80h a 100h de atividades.



O evento reuniu diversas autoridades que discursaram sobre o papel que o NAM desempenha na ressignificação de histórias dos cidadãos mesquitenses. O prefeito de Mesquita, Marotto Miranda, parabenizou os formandos e a equipe do Núcleo de Atendimento de Medidas, enfatizando a relevância do projeto no município.



O prefeito de Mesquita, Marotto Miranda, parabenizou os formandos Luiz Dumas/ PMM



A cerimônia contou com discursos inspiradores que abordaram a importância das políticas públicas voltadas para o fortalecimento da cidadania.



Para a assistente social Fernanda Barbosa, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a educação é fundamental para a transformação social.



“É um poder que vai muito além da sala de aula. Ela rompe ciclos, amplia horizontes e oferece novas possibilidades de vida. Quando investimos em formação, estamos investindo em autonomia, autoestima e pertencimento. E essa formatura aqui hoje representa isso”, defendeu.



Os formandos foram convidados ao palco para receber os certificados de conclusão de seus respectivos cursos, entregues por seus professores.

“Conheci o NAM por meio de uma imagem que uma amiga mandou pra mim e quando vi os cursos disponíveis, fiquei a princípio desacreditada, porque são cursos que geralmente são caros em outros lugares. Mas aqui, não: são oferecidos gratuitamente à população! Aproveitei a oportunidade e me inscrevi em duas formações. As aulas são excelentes e os professores são muito atenciosos e dedicados”, contou a formanda das turmas de Inglês e Cuidador de Idosos, Ydaiane da Conceição.

NAM de Mesquita forma 60 novos profissionais Luiz Dumas/ PMM



Um dos destaques do evento foi a menção ao coordenador do projeto “Xadrez de Mesquita”, Josimar Barroso, referência no município e responsável pela sala dedicada à prática do esporte no fórum de Mesquita.



“Atingimos hoje um patamar de referência no xadrez que, onde a gente chega no estado, escutamos ‘Mesquita chegou’. Isso é muito importante para a construção de novos referenciais dentro do município. O NAM também tem um papel dentro disso, porque não se trata apenas de uma capacitação, mas de ressignificação de histórias, oferecendo oportunidades reais que transformam vidas”, comentou o instrutor.



Para encerrar a cerimônia de formatura, a coordenadora do projeto elogiou o empenho dos alunos ao longo da formação e agradeceu a parceria existente com a 7ª Vara Criminal do município e a Prefeitura Municipal de Mesquita.



