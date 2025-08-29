Rondas de trânsito estratégicas em Mesquita - Divulgação/ CCO

Rondas de trânsito estratégicas em Mesquita Divulgação/ CCO

Publicado 29/08/2025 09:05

Mesquita - A Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito adotou um novo modelo de fiscalização ostensiva nas vias públicas de Mesquita. A partir de agora, as rondas diárias realizadas pelos agentes seguem rotas estratégicas para alcançar pontos da cidade com maiores índices de sinistros de trânsito. - A Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito adotou um novo modelo de fiscalização ostensiva nas vias públicas de Mesquita. A partir de agora, asdiárias realizadas pelos agentes seguem rotas estratégicas para alcançar pontos da cidade com maiores índices dede trânsito.

A definição dos locais acontece mediante a análise de dados gerados por plataformas como o Colab, o Traffic e o SERPRO, que emitem informações e feedbacks da dinâmica presente nas ruas da cidade.

“A ideia é aproximar nossas equipes dos munícipes, buscando sempre a conscientização, orientação e educação para prevenir e reduzir o número de sinistros (acidentes) nas ruas, além de contribuir para um trânsito fluido. Também é uma maneira de encurtar ainda mais o atendimento a ocorrências. Assim, seguimos na missão de proteger o bem mais precioso que temos: a vida”, disse a subsecretária municipal de Transporte e Trânsito, Roberta Damasceno.

Um dos sistemas é o Colab, plataforma pela qual os moradores conseguem realizar apontamentos, reclamações e sugestões para a prefeitura. Na parte de mobilidade urbana, por exemplo, é possível solicitar demandas como a construção ou reparo em calçadas, manutenção da pintura da sinalização viária, instalação ou conserto de semáforos, fiscalização de trânsito, relatar veículos abandonados, apontar locais com travessia irregular e com ponto de transportes públicos danificados e mais.

A organização municipal reforça que um dos profissionais de plantão no Centro de Controle Operacional (CCO) é do setor de Transporte e Trânsito. A unidade foca no monitoramento remoto da cidade a partir das câmeras de monitoramento, buscando identificar possíveis locais onde há congestionamentos, pontos de estacionamento irregular ou problemas nas vias.