Rondas de trânsito estratégicas em Mesquita Divulgação/ CCO
Mesquita reforça rondas de trânsito em locais com maiores índices de sinistros
Definição das regiões acontece mediante análise de dados gerados pelo Colab, Traffic e o SERPRO
Mesquita reforça rondas de trânsito em locais com maiores índices de sinistros
Definição das regiões acontece mediante análise de dados gerados pelo Colab, Traffic e o SERPRO
Dois são presos em operação contra o tráfico de drogas na Chatuba de Mesquita
Envolvidos atuavam na função de radinho do tráfico
Escolas Públicas de Mesquita celebram Semana Nacional da Educação Infantil
Diversas atividades para alunos reuniu diversão e aprendizado
Feira de adoção garantiu lar para 21 animais em Mesquita
Ao todo,17 cães e quatro gatos foram adotados na Praça Elizabeth Paixão
Mesquita reinaugura Clínica da Família e Policlínica São José
Cerimônias contaram com a presença do prefeito Marotto Miranda e do senador Flávio Bolsonaro
Guarda Civil Municipal de Mesquita intensifica treinamentos
Capacitações garantem que agentes estejam preparados para atuar com segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.