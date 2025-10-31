Secretário representa Miguel Pereira no evento - Foto: Divulgação

Publicado 31/10/2025 12:20

Miguel Pereira - Julio Souza, secretário de Cultura e Economia Criativa de Miguel Pereira, está participando de uma missão oficial de estudos e cooperação internacional na China, representando o estado do Rio de Janeiro em um dos programas mais relevantes de intercâmbio entre a nação asiática e os países de língua portuguesa.

A missão acontece na província de Fujian, na cidade de Fuzhou, sede do Centro de Cooperação Técnica Internacional, instituição responsável pelo Seminário sobre o Desenvolvimento do Sistema da Indústria e da Cadeia de Suprimentos. O programa é promovido pelo governo chinês, em parceria com o Ministério do Comércio da China, e reúne gestores e líderes de diversos países lusófonos, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Brasil.

Julio Souza representa Miguel Pereira, reconhecida atualmente como uma das cidades de maior desenvolvimento turístico e social do Estado do Rio de Janeiro, e também atua como vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Duque de Caxias, município que ocupa a posição de segunda maior economia do estado e possui uma forte relação comercial e cultural com a China.

Fujian e Fuzhou: polos de cooperação e inovação

A província de Fujian é uma das mais prósperas da China e referência nacional em inovação tecnológica, comércio exterior e desenvolvimento industrial sustentável. É também considerada um dos principais centros de integração entre a China e os países de língua portuguesa.

Durante a missão, o secretário Julio Souza participou de 64 horas de aulas teóricas ministradas por professores doutores e mestres de universidades chinesas, e de 13 visitas técnicas a empresas, parques industriais e centros de pesquisa em Fuzhou, Chengdu, Xiamen e Pequim. O programa teve duração total de 29 dias, incluindo 6 dias de deslocamento e 23 dias de estudos, visitas técnicas e vivências culturais — e abrangeu quatro cidades (Pequim, Fuzhou, Chengdu e Xiamen), 59 horas de voo, 3 horas de trem-bala e cerca de 30 horas de deslocamentos terrestres pela província de Fujian.

Um dos pontos altos da agenda foi o jantar a convite do Sr. Wu Zibin, Vice-Diretor do Centro de Cooperação Econômica Internacional de Fujian, realizado em Fuzhou. O encontro teve como objetivo aprofundar o diálogo institucional e abrir caminhos para um futuro termo de cooperação internacional, fortalecendo os laços entre Miguel Pereira, Duque de Caxias e a província de Fujian.

“Foi um momento de grande valor diplomático e de construção de confiança mútua. Fujian é um exemplo de prosperidade e inovação, e há um grande interesse em desenvolver parcerias que possam beneficiar tanto o estado do Rio de Janeiro quanto as cidades de Miguel Pereira e Duque de Caxias”, destacou o secretário.

Intercâmbio de conhecimento e tecnologia

Ao longo da programação, Julio visitou empresas de referência mundial como o Newland Technology Group, líder global em terminais de pagamento (POS) e soluções de reconhecimento facial, e instituições de ponta como o Centro de Inovação em Robôs Humanoides de Chengdu (CHRIC) e o Sichuan Robot Brain Innovation Center. A Xiamen Airlines, primeira companhia aérea privada da China, com mais de 213 aeronaves e 40 milhões de passageiros anuais, reconhecida por 37 anos consecutivos de rentabilidade; Em Fuzhou, o secretário visitou o “Liang Cuo”, berço do chá de jasmim chinês, tradição milenar reconhecida pela FAO como Patrimônio Agrícola Mundial e pelo governo chinês como Patrimônio Cultural Imaterial. A província de Fujian responde por grande parte da produção nacional, movimentando mais de ¥150 bilhões em 2022.

Outro destaque foi a visita à Southwest University of Finance and Economics (SWUFE), em Chengdu, uma das universidades mais prestigiadas da Ásia, classificada entre as melhores do mundo nas áreas de Economia e Negócios. Na ocasião, Julio representou o Brasil em uma palestra no Laboratório de Negócios e Finanças da SWUFE, reforçando o intercâmbio acadêmico e cultural entre os dois países.

Aulas de alto nível com foco em desenvolvimento e inovação

Foram mais de 60 horas de aulas teóricas ministradas por mestres e doutores das principais universidades da China, abordando temas essenciais para o desenvolvimento global, como: condições nacionais e econômicas da China, negociações comerciais agrícolas da OMC e desafios do comércio global, internacionalização das plataformas de e-commerce e cadeias de suprimentos digitais, sistema de gestão de investimentos estrangeiros e zonas de livre comércio, reforma e abertura da China e o impacto das políticas econômicas sustentáveis, cultura tradicional chinesa e seu papel no desenvolvimento social, Big Data e governança digital aplicada à gestão pública, mudanças na governança global de investimentos e estratégias para parques industriais, novos modelos de comércio eletrônico transfronteiriço e offshore.

Visitas técnicas e experiências inspiradoras

Além das aulas, o secretário participou de 13 visitas técnicas e culturais em diferentes cidades, Fuzhou, Xiamen, Chengdu e Pequim, que mostraram, na prática, o potencial da integração entre indústria, tecnologia e cultura:

Comunidade Zhongting (Fuzhou): modelo de desenvolvimento urbano sustentável e participação comunitária.

Museu da Cultura Culinária de Fujian: integração entre tradição, economia criativa e cadeia de suprimentos gastronômica.

Terras Altas da Inovação Econômica Marinha: polo de tecnologia voltado à economia azul e sustentabilidade ambiental.

Xiamen Airlines: referência em inovação logística e resiliência na cadeia de suprimentos da aviação.

Distrito Artístico Shapowei (Xiamen): exemplo de revitalização cultural de áreas históricas com fomento à arte e economia criativa.

Templo Nanputuo: símbolo da harmonia entre espiritualidade, arquitetura e patrimônio cultural.

Projeto de Irrigação de Dujiangyan (Chengdu): lição milenar de engenharia e gestão sustentável da água.

Centro de Inovação Robótica de Chengdu: vitrine da robótica industrial e manufatura inteligente chinesa.

Universidade Southwest Jiaotong: referência em tecnologia e desenvolvimento colaborativo de equipamentos de ponta.

Newland Technology Group (Fuzhou): líder mundial em soluções de pagamento, reconhecimento facial e transformação digital.

Grupo de Chá Fujian Chunlun (Fuzhou): exemplo de como a cultura do chá impulsiona a revitalização rural e o turismo sustentável.

Miguel Pereira na rota da cooperação internacional

Para Julio Souza, a missão marca um novo capítulo nas relações entre o Rio de Janeiro e a China, especialmente no fortalecimento da economia criativa, inovação tecnológica e turismo sustentável.

“A experiência em Fujian foi inspiradora. A China demonstra como a integração entre cultura, indústria e tecnologia pode transformar cidades e economias inteiras. Nosso objetivo é trazer esse conhecimento e adaptá-lo à realidade de Miguel Pereira e de todo o estado, ampliando as oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.

Julio retorna ao Brasil no dia 10 de novembro, levando consigo novos conhecimentos, contatos estratégicos e perspectivas concretas de cooperação cultural, econômica e tecnológica entre o Rio de Janeiro e a China, com foco especial na província de Fujian.