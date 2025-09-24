Secretaria de Saúde anuncia a campanha antirrábica e orienta para a importância de vacinar cães e gatos - Foto/ilustração/Divulgação

Secretaria de Saúde anuncia a campanha antirrábica e orienta para a importância de vacinar cães e gatos Foto/ilustração/Divulgação

Publicado 24/09/2025 13:48

Miracema – “A raiva é uma doença quase sempre fatal, para a qual a melhor medida de prevenção é a vacina”. Alerta do Ministério da Saúde (MS) é observado pelo governo de Miracema (RJ), que preparou para sábado (27), estrutura para que nenhum cão e gato no município fique sem vacinação.

A Secretaria de Saúde assinala que todos os donos de cães e gatos terão a oportunidade de proteger seus animais contra a raiva: “É uma doença grave, mas que pode ser totalmente prevenida com a vacinação”, enfatiza repercutindo orientação do MS: “A vacinação anual é eficaz na prevenção, o que consequentemente previne também a raiva humana”.

Segundo o ministério, a raiva animal foi drasticamente reduzida no Brasil, graças à vacinação em massa e ao controle de focos em todo o país. Mas, orienta sobre a importância da prevenção. E a prefeitura incentiva: “Eles são parte da nossa família, estão sempre ao nosso lado nos dando carinho, amor e alegria”.

Na confirmação da campanha do próximo sábado, a prefeitura reforça: “Cuidar da saúde dos nossos bichinhos é também cuidar de quem faz parte da nossa vida. A vacinação estará disponível em todos os postos de saúde, no colégio Darcy Annibal e também nos distritos. Vacinar é um ato de amor e responsabilidade.