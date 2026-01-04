Os trabalhos de Vinicius Mendonça mostram sensibilidade, riqueza de detalhes e respeito às tradições religiosas - Foto Divulgação

Publicado 04/01/2026 18:37 | Atualizado 04/01/2026 19:13

Miracema - Fé, arte e tradições natalinas estão resumidas em obras do artista autodidata Vinícius Mendonça, na Exposição de Presépios, no Centro Cultural Melchiades Cardoso, em Miracema, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Aberta dia 10 de dezembro, a mostra vai até 20 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Durante visita ao espaço, Mendonça chamou atenção pelo seu entusiasmo e empolgação com as peças criadas por ele, através das quais demonstra cuidado minucioso, sensibilidade artística e riqueza de detalhes que, segundo a crítica, “tornam cada presépio uma expressão única de espiritualidade e beleza”.

A Secretaria Municipal de Cultura resume que a exposição reúne diferentes estilos e técnicas, valorizando o fazer artesanal e resgatando o significado cultural do Natal: “É um convite à contemplação, à memória afetiva e ao reconhecimento da arte sacra como patrimônio vivo de nossa comunidade”.

Reforçando, a secretaria pontua que a programação “é uma verdadeira viagem pela história da arte sacra, reunindo obras produzidas em diferentes estilos e técnicas, como o renascentista, barroco, medieval e bizantino”. O respeito do artista miracemense às tradições religiosas também é pontuada.

“Entre os destaques da mostra estão os presépios em estilo barroco e renascentista, a representação singular de Nossa Senhora grávida em estilo bizantino com detalhes em folha de ouro e pedrarias, além de peças em gesso para pintura e personalização, que valorizam o fazer artístico e artesanal”, detalha em postagem no Instagram.

“Miracema segue avançando na valorização da cultura e no fortalecimento de nossa identidade”, realça a secretaria enfatizando que “mais do que uma mostra artística, essa exposição é um convite à contemplação, à reflexão e ao resgate das tradições, fortalecendo o vínculo entre a arte, a fé e a identidade cultural”.