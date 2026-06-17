Além de online, o carnê também pode ser retirado o setor de arrecadação na sede da prefeitura, no centro da cidade - Foto Divulgação

Além de online, o carnê também pode ser retirado o setor de arrecadação na sede da prefeitura, no centro da cidade Foto Divulgação

Publicado 17/06/2026 15:13

Miracema – Contribuinte que não teve como pagar Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 10% (em cota única) até 10 de junho, em Miracema (RJ), ganha nova oportunidade: o prazo foi prorrogado ao dia 30.

A prorrogação vale, também, para quem optou pelo parcelamento pagar a primeira cota. De acordo com a Secretaria de Fazenda, no caso do parcelamento, o valor total é dividido em cotas iguais, com os vencimentos mensais determinados na mesma data.

“Agora o contribuinte tem uma nova oportunidade para regularizar seu imposto com mais tranquilidade e planejamento”, ratifica a Fazenda incentivando: “Manter tributos em dia contribui diretamente para investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos que beneficiam toda a população”.

O parcelamento pode ser em até seis vezes. Pelos critérios, proprietários de imóveis reconhecidos como Área de Preservação Permanente (APP) na região urbana estão isentos do pagamento, desde que a área esteja preservada. Para mais informações, a orientação é procurar a sede da secretaria, na Praça Ary Parreira, s/n, centro.

O documento de arrecadação (DAM) pode ser obtido online, acessando o portal da prefeitura. Basta clicar em “Imposto/Cidadão”, “Carnê de IPTU/ISS Fixo e Alvará”. Em seguida, deve ser preenchido o formulário com os dados pessoais (sem o dígito zero inicial).