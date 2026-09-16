Por meio de denúncias anônimas detalhando o local, os policiais conseguiram chegar ao esconderijo - Foto Polícia Civil/Reprodução)

Por meio de denúncias anônimas detalhando o local, os policiais conseguiram chegar ao esconderijo Foto Polícia Civil/Reprodução)

Publicado 16/09/2026 16:08

A descoberta de um esconderijo subterrâneo do tráfico de drogas no bairro Vila Nova, em Miracema, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, abriu uma nova linha de investigação na 137ª Delegacia de Polícia. Um dos focos da apuração são duas granadas industriais modernas encontradas no último domingo (13), por policiais militares, no local.

Além das granadas, as equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 36º Batalhão de Polícia Militar encontraram 3,5 kg de maconha, uma balança de precisão e 839 pinos de cocaína. O material estava acondicionado dentro de um tonel enterrado na mata. O Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil realizou a remoção e a detonação segura dos artefatos explosivos.

Denúncias anônimas levaram os policiais à descoberta do tonel, mas não houve prisão em flagrante. Agentes civis agora concentram os trabalhos no cruzamento de dados de inteligência e no rastreamento de impressões digitais deixadas no tonel e nas embalagens dos entorpecentes para mapear a liderança da facção que domina o bairro.

A perícia técnica e científica concentrará esforços nos materiais recolhidos, além do rastreamento do lote e das características das granadas. O objetivo é identificar as rotas de tráfico de armas que abastecem o crime organizado no Noroeste Fluminense.

A polícia reforça a importância da colaboração da população. Informações que ajudem a identificar o bando responsável pelo esconderijo podem ser passadas de forma totalmente anônima por meio do número 190 ou pelos canais locais do Disque-Denúncia.

DESDOBRAMENTO - O comando do 36º BPM não divulga o cronograma ou o planejamento das operações para evitar o vazamento de informações e garantir a integridade dos policiais envolvidos. No entanto, moradores relatam que o patrulhamento ostensivo e as abordagens a veículos nas vias de acesso ao bairro Vila Nova foram significativamente intensificados desde o início da semana.

Embora episódios envolvendo explosivos militares gerem forte apreensão na comunidade, os índices de violência em Miracema permanecem controlados. Os relatórios históricos de segurança do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) apontam que o município ostenta taxas de letalidade violenta proporcionalmente muito inferiores às da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com as autoridades locais, o principal desafio logístico é a contenção do tráfico de drogas, que tenta transformar as divisas entre o Noroeste Fluminense e estados vizinhos em rotas alternativas de escoamento de entorpecentes. A apreensão do último domingo é tratada pelas forças de segurança como um duro golpe financeiro nas ramificações locais do crime organizado.