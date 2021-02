Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 03/02/2021 11:17 | Atualizado 03/02/2021 11:17

A Vaxart anunciou nesta quarta-feira, 3, que obteve dados positivos durante testes em fase 1 de uma possível vacina contra a covid-19 na forma de pastilha, para ser tomada via oral.



Em comunicado, a empresa de biotecnologia americana disse que a vacina tem o potencial de proteger contra novas variantes do coronavírus.



Segundo a Vaxart, a vacina foi bem tolerada de modo geral e é imunogênica, conforme vários marcadores de resposta imune a antígenos da covid-19.



Às 10h57 (de Brasília), a ação da Vaxart sofria um tombo de quase 45% nos negócios do pré-mercado em Nova York.