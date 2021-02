A vacina da AstraZeneca já foi autorizada em vários países e também pela União Europeia (UE) AFP

Por AFP

Publicado 03/02/2021 12:09

Genebra - A agência suíça de medicamentos, Swissmedic, responsável pela aprovação dos fármacos no país, afirmou nesta quarta-feira que são necessárias análises adicionais sobre a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela AstraZeneca, antes da autorização.



"Os dados que foram apresentados e que estudamos até o momento são insuficientes para conceder uma autorização", afirma a Swissmedic em um comunicado.



A vacina da AstraZeneca já foi autorizada em vários países e também pela União Europeia (UE).



"Para obter uma avaliação conclusiva devem ser apresentados dados adicionais sobre a eficácia do teste de fase 3 que está acontecendo na América do Norte e do Sul, e estes dados terão que ser analisados", completou a agência suíça.