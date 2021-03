Por IG - Delas

Publicado 06/03/2021 11:10

Hillarie Galazka, 29, estava dirigindo seu carro particular, na última semana, com seus filhos gêmeos no banco de trás, em Lincoln Park, cidade de Michigan, nos Estados Unidos, quando um acidente de trânsito aconteceu. As crianças sobreviveram ao acidente com ferimentos leves porque sua mãe conseguiu jogar o próprio corpo na frente deles para reduzir o impacto.

De acordo com o Daily Mail, as crianças de 5 anos só sobreviveram por causa da ação da mãe, que, ao perceber que outro veículo iria colidir em alta velocidade com a parte de trás do carro dela, tentou se fazer de escudo para proteger os filhos. Segundo a rede de televisão Fox News, Hillarie morreu no local do acidente, antes de receber socorro médico.

Os dois meninos foram hospitalizados por causa dos ferimentos. O motorista do outro carro fugiu do local, mas foi encontrado em um hospital da região. A polícia está investigando o suspeito, que estava com a carteira de habilitação suspensa, além de ter um histórico de cinco outras suspensões.

Além dos gêmeos, Hillarie tinha mais um filho de 8 anos, mas ele não estava com ela no momento do acidente. A mãe de Hillarie Galazka e avó das crianças, Jodie Kelley, criou uma página no GoFundMe para arrecadar dinheiro para o funeral da filha. Ela também compartilhou na página que o suspeito está sob custódia. "Ela os protegeu como uma mãe forte e amorosa", disse a avó sobre o incidente.