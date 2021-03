Neste domingo, o papa Francisco celebrou uma missa no Estádio Franso Hariri em Arbil AFP

Por AFP

Publicado 07/03/2021 14:38

Erbil - O papa Francisco concluiu, neste domingo (7), sua visita histórica ao Iraque com uma missa para milhares de fiéis no norte do país devastado pelos extremistas, conclamando os cristãos "a não desanimar".



Depois de rezar pelas "vítimas da guerra" nos escombros de Mossul, que foi a "capital" do Estado Islâmico (EI), o papa celebrou a maior missa de sua viagem, sob estritas medidas de segurança.



"O Iraque sempre estará comigo, em meu coração", disse o papa no encerramento da missa em Erbil, no Curdistão iraquiano.



"Ouvi vozes de dor e angústia, mas também vozes de esperança e consolo", afirmou, diante de milhares de fiéis antes da bênção em árabe.



Em sua chegada, o pontífice de 84 anos apareceu em pé no "papamóvel" diante de milhares de fiéis reunidos no gramado e nas arquibancadas do estádio Franso Hariri.



O papa iniciou a missa em latim, com a peregrineta roxa nas costas e o solidéu branco na cabeça, diante de uma assembleia silenciosa e recolhida no último dia de sua visita ao Iraque, a primeira de um sumo pontífice ao país.



Para Bayda Saffo, uma católica de 54 anos que fugiu dos extremistas em Mossul, "agora sabemos que há alguém pensando em nós e em como nos sentimos". Isso "encorajará os cristãos a permanecer em suas terras", disse à AFP, enquanto no Iraque o número de cristãos caiu em 20 anos de 6% para 1% da população.