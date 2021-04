As chuvas torrenciais provocaram inundações em vários distritos da Ilha de Flores, na Indonésia AFP

Por AFP

Publicado 04/04/2021 11:26 | Atualizado 04/04/2021 11:36

Jacarta - Ao menos 44 pessoas morreram neste domingo (4) em inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Flores, no leste do país, segundo as autoridades, que temem que o número de vítimas seja ainda maior.



"Há 44 pessoas mortas e nove feridas" na região leste de Flores e "muitas (...) continuam debaixo da lama", disse à AFP o porta-voz da agência de gestão de desastres, Raditya Jati.



Horas antes, a agência registrou 23 mortos, nove feridos e dois desaparecidos.



As chuvas torrenciais provocaram inundações em vários distritos da Ilha de Flores, onde a maioria da população é católica, por volta da 1h (14h de sábado, hora de Brasília), horas antes do início das celebrações da Semana Santa.