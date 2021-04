Após sofrer o ataque, o homem foi encaminhado para um hospital Reprodução

Um suposto episódio de infidelidade acabou se transformando em caso de polícia em Taiwan, após uma mulher se entregar em uma delegacia depois de usar uma tesoura de cozinha para cortar o genital do namorado e jogá-lo na privada para que não pudesse ser reimplantado.

Segundo informações do jornal britânico Daily Mirror, o bizarro caso aconteceu no condado de Changhua. A vítima, um homem de 52 anos identificado apenas como Huang, estava dormindo após ter jantado quando sofreu o ataque. Ao acordar, percebeu uma grande quantidade de sangue na região da cintura e descobriu que havia sido mutilado pela acusada, Phung, de 40 anos.

Ainda de acordo com a publicação, a mulher teria se encaminhado até uma delegacia da região e admitido do crime. Em seu relato, afirmou ter cortado o membro do companheiro após ter desconfiado de uma suposta infidelidade dele. Na sequência, se desculpou pelo ocorrido e disse ter "agido por impulso".

Uma equipe de paramédicos foi ao apartamento, realizou os primeiros socorros e encaminhou o homem para um hospital. Em entrevista ao Taipei Times, o porta-voz dos bombeiros afirmou que ele "conseguia caminhar sozinho, mas sangrava profusamente".

Os médicos que atenderam o homem revelaram que foi feito um processo cirúrgico para estancar o sangramento, que ele perdeu cerca de 1,5 cm do genital e não poderá mais ter relações sexuais. Além disso, uma cirurgia para a reconstrução da uretra foi necessária, mas que os outros órgãos genitais foram preservados.

Após a detenção da mulher e da apreensão da arma utilizada no crime, que foi encontrada próxima da parta da residência, a polícia pretende agora entender se a acusada colocou algum tipo de droga ou sonífero na comida do namorado para "facilitar o processo de extração".