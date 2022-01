Neve no Paquistão (Foto de Arquivo) - STR/ AFP

Publicado 09/01/2022 12:31

Paquistão - Pelo menos 21 pessoas morreram numa tempestade de neve, no norte do Paquistão. Os turistas ficaram presos dentro dos carros devido à queda de neve, perto da cidade de Murree. Alguns acabaram por morrer congelados.

De acordo com as autoridades, o Exército está limpando as estradas e tentando salvar os turistas que ainda estão presos. A cidade de Murree foi declarada área de desastre e foi pedido aos moradores que permaneçam afastados.

Apesar dos avisos das autoridades, nos últimos dias os turistas aglomeraram-se nesta pequena cidade para assistir a uma atípica queda de neve.