Turista encontra lagarto saindo do vaso sanitário do hotelReprodução/ Youtube

Publicado 28/01/2022 17:44

Tailândia - Uma turista britânica levou um susto quando ia usar o banheiro em seu quarto de hotel na Tailândia. Na hora que Chantima Chairisuk, de 45 anos, ia usar o vaso sanitário, encontrou um enorme lagarto-monitor saindo da tubulação.

Hospedada na província de Pathum Thani, região turística da Tailândia, Chantima notou "algo estranho" se movendo no vaso, e chamou seu namorado, Jason Kingman, de 37 anos, para verificar. E foi quando o lagarto surgiu de dentro da tubulação do vaso.



“Minha namorada me chamou e disse que havia algo sujo se movendo no banheiro. Eu pensei ‘isso é estranho’ e nunca pensei que fosse um lagarto. Fiquei bem surpreso quando vi o que era”, disse Jason, morador de Gravesend, na Inglaterra, ao portal “Metro UK”.



Confira o vídeo em que o lagarto aparece: