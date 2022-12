Porto de Vancouver, o maior do país, é a principal porta de entrada para mercadorias vindas da Ásia - Reprodução

A polícia de fronteira do Canadá anunciou uma apreensão recorde de quase 2,5 toneladas de ópio escondidas em contêineres no porto de Vancouver, no oeste do país.

"Esta é a maior apreensão de ópio já realizada até o momento pela agência", disse a Agência de Serviços Fronteiriços do Canadá (CBSA, na sigla em inglês) em um comunicado datado de sexta-feira (16).

O órgão não especificou a origem da droga nem se houve prisões. Mas a investigação, iniciada em setembro pela polícia federal, continua, indicou.

Os 2.486 quilos de ópio foram descobertos usando tecnologia de raios-X, depois que "um exame físico minucioso" encontrou irregularidades nos paletes de 19 contêineres marítimos, explicou a CBSA, que forneceu fotos.

Vancouver é o maior porto do Canadá e a principal porta de entrada de mercadorias da Ásia.

O Canadá e os Estados Unidos sofrem há anos com um grande fluxo de opioides, como o fentanil, que chegam ilegalmente da Ásia, constituindo um significativo problema de saúde pública em ambos os países.

O número de overdoses por opioides entre adolescentes de 10 a 18 anos mais que dobrou nos Estados Unidos entre 2019 e 2021, de acordo com um estudo publicado na quinta-feira (15) pelas autoridades de saúde do país.