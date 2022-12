António Guterres disse que intensificação dos bombardeios russos dificulta negociação de paz - Janek SKARZYNSKI / AFP

Publicado 19/12/2022 14:01

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta segunda-feira, 19, em entrevista coletiva, que a escalada da guerra já se tornou um fato, com intensificação dos bombardeios russos sobre Kiev, e que não existe possibilidade de conversas para acordo de paz definitivo neste momento.

Enquanto isso, a ONU trabalha em outras áreas, por exemplo, negociando a troca de prisioneiros de guerra antes do Natal, segundo Guterres. "Estamos trabalhando em diálogos neste aspecto para diminuir o sofrimento, mas somos muito realistas. Não estou otimista sobre possibilidades de conversa sobre paz em um futuro próximo", relatou.

Questionado sobre reformas em andamento na ONU para lidar com situações semelhantes à guerra na Ucrânia, Guterres relatou que já houve "avanços em pontos importantes" e agora a expansão do Conselho de Segurança (CS) "está na mesa" para discussão e com possibilidades reais de efetivação, embora ainda sem previsão de quando seria aprovada pelos países-membros da organização.