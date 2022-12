Putin, Pelé e Maradona na Copa do Mundo de 2018 - Reprodução: FIFA

Publicado 30/12/2022 10:45 | Atualizado 30/12/2022 10:49

O presidente russo, Vladimir Putin, prestou suas homenagens ao rei do futebol Pelé nesta sexta-feira, 30, em um comunicado que menciona o ex-jogador como um "homem notável" e um "filho ilustre do povo brasileiro".

"Graças ao seu talento, suas qualidades únicas, o seu jogo bonito, o futebol se tornou o esporte preferido de milhões de pessoas no mundo inteiro, incluindo na Rússia", comentou Putin em uma mensagem de condolências emitida ao presidente Jair Bolsonaro.

"Tive a sorte de falar pessoalmente com este homem notável e guardarei as melhores lembranças dele para sempre", acrescentou.

O rei do futebol encontrou o presidente russo em 2018, durante a Copa do Mundo realizada na Rússia. Na foto, Putin cumprimenta Pelé enquanto o falecido jorgador argentino, Maradona, beija a testa do rei do futebol.

Três vezes campeão do mundo e considerado o melhor jogador de futebol da história, Pelé faleceu na quinta-feira, 29, aos 82 anos de idade , no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde havia sido internado para tratar um câncer de cólon.

O ex-jogador lutava contra a doença desde 2021 e foi submetido à cirurgia, mas teve, no início deste ano, diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado, que complicaram seu quadro de saúde. Desde o dia 29 de novembro, estava internado para reavaliar o tratamento quimioterápico e tratar uma infecção respiratória.

Edson Arantes do Nascimento escreveu seu nome na história e virou ídolo nacional. A habilidade com a bola nos pés ganhou o planeta. O melhor jogador de todos os tempos tem o status de imortal, mesmo após o fim da sua vida.